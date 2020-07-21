ألقى جثته في الشارع.. إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل طفل في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل طفل بعد فشله في اغتصابه بالساحل.

كان المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه بقتل الطفل وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله ثم تخلص من الجثة بإلقاءها في الشارع لعدم اكتشاف أمره.