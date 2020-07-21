بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة. وشملت الحركة بإدارة المباحث نقل المقدم أحمد وجيه إلى قسم مصر الجديدة، والمقدم أحمد سمير فرقة الجنوب، والمقدم محمد الأتربي فرقة الوسط، والمقدم إبراهيم سليم فرقة الشمال، والمقدم رامي الجمل إدارة تأمين الطرق والمقدم محمد المعداوي مفتشا لفرقة الزيتون. وجاء في الحركة المقدم إسلام عبد العال رئيسا لمباحث باب الشعرية، والمقدم أحمد فوزي رئيسا لمباحث قسم الوايلي، والمقدم أحمد قدري رئيسا لمباحث قسم الدرب الأحمر، والمقدم مجدي عرفة رئيسا لمباحث قسم الضاهر، والمقدم حسن خيري رئيسا لمباحث قسم المرج. وتولى المقدم محمود أبو الحسن رئاسة وحدة مباحث قسم حدائق القبة، والمقدم أمين عبد الحافظ رئيسا لمباحث قسم الزاوية، والمقدم مصطفي الشعبيني رئيسا لمباحث قسم الزيتون، والمقدم شادي الشاهد رئيسا لمقسم مصر القديمة، والمقدم إسلام مقبل رئيسا لمباحث قسم ثان مدينة نصر والمقدم شريف الوكيل رئيسا لمباحث قسم بولاق أبو العلا.

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