البابا تواضروس مهنئا الرئيس بذكرى ثورة يوليو: جسدت تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو. وقال البابا في تهنئته: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم، ولكافة القوى الوطنية بخالص التهنئة في ذكرى ثورة يوليو المجيدة". وأضاف البابا: "تلك الثورة التي جسدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال، والتي لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع، دمتم في سلامٍ ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين"

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