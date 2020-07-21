نقيب المحامين يعتمد ٤٠ حالة "إعادة من الزوال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اعتمد رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، 40 حالة "إعادة من الزوال" مع التمكين من سداد الاشتراك.

وآشر نقيب المحامين، على بعض الحالات الأخرى نظرًا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب أو الطالبة بتقديم ما عساه يكون لديه أو لديها من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.

وكانت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، أعلنت من قبل أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة في أيام 12 -17- 19-30 مايو الماضي و1-2-7-9-14-15-16-20-21-30 يونيو الماضي.