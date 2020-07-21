محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
اعتمد رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، 40 حالة "إعادة من الزوال" مع التمكين من سداد الاشتراك.
وآشر نقيب المحامين، على بعض الحالات الأخرى نظرًا لعدم كفاية أدلة الاشتغال المطلوبة، بإخطار الطالب أو الطالبة بتقديم ما عساه يكون لديه أو لديها من أدلة اشتغال أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي.
وكانت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، أعلنت من قبل أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبي بالقاهرة في أيام 12 -17- 19-30 مايو الماضي و1-2-7-9-14-15-16-20-21-30 يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المحامين يعتمد ٤٠ حالة "إعادة من الزوال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.