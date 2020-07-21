مصر | عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حركة تنقلات شملت عددا من ضباط ورؤساء مباحث العاصمة. وشملت الحركة تعين كل من: "سامح القللي للإدارة جرائم النصب، والمقدم محمد العربي مباحث النشل، والمقدم محمد سعداوي المتنوع، ولاء فكرى رئيس مباحث النفس، والمقدم شادي الشاهد رئيس لمباحث مصر القديمة، والمقدم إسلام مقبل رئيسا لمباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر، والمقدم محمود ابو الحسن رئيسا لمباحث قسم شرطة حدائق القبة، العميد ابراهيم سليم مفتش مباحث فرقة الشمال". كما تم تعيين المقدم أحمد وجيه رئيسا لمباحث مصر الجديدة، والمقدم أحمد سمير لفرقة الجنوب، والمقدم محمد الاتربي لفرقة وسط القاهرة، والمقدم إسلام عبد العال رءيسا لمباحث باب الشعرية، والمقدم احمد فوزي رئيسا لمباحث الوايلي، كما تم نقل المقدم رامي الجمل لتأمين الطرق والكباري، ونقل المقدم أحمد قدري رئيسا لمباحث الدرب الأحمر، والمقدم مجدي عرفة رئيسا لمباحث قسم شرطة الظاهر، ونقل المقدم حسين خيري رئيسا لمباحث قسم شرطة المرج، والمقدم محمد المعداوي لفرقة الزيتون".

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وكانت كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2053) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

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وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.