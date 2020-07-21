أخبار مصر | برلماني: السيسي أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الاثنين، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

من جانبه أكد النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى في الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، جاء استجابه لدعوة البرلمان والشعب الليبي والتصدي للاحتلال العثماني الهادف لنهب ثروات الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن تدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا أمر ضروري لحفظ الأمن القومي.

وأضاف "الكومي"، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تعرضت إلى العديد من العمليات الإرهابية بسبب ما يحدث في ليبيا، واستمرار الزج بمرتزقة تابعين لتركيا بالقرب من الخط المحدد، وعدم وجود رغبة دولية في الحل السياسي، عوامل تدفع القاهرة إلى تجهيز أوراقها العسكرية بما يؤدي إلى إفشال اقتحام الخط الأحمر المحدد من جانبها، ولقاء الرئيس السيسي بوفد القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء في التدخل العسكري والوقوف بجانب الشعب الليبي حتى تنكشف الغمة.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن الرئيس السيسي يعد أول رئيس عربي يصدر له تفويض من شعبين لمكافحة الإرهاب في الداخل والتصدي لهؤلاء المرتزقة والمليشيات الإرهابية التي يرعاها سلطان الدم أردوغان في الخارج.

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وكان قد دعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء،أمس الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح قبل أمس الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.