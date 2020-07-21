شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: ندعم مصر في مواجهة الأخطار المُهددة للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن لقاءه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يحمل قيمة كبيرة، وخاصة أن تجربة مصر خلال الفترة الماضية في التعافي كانت استثنائية.

وأشار رئيس وزراء اليمن في حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام» عبر شاشة TeN، مساء الثلاثاء، أنه خلال اللقاء اطلع على التجربة المصرية في كل المجالات خصوصا بعد الاضطرابات التي شهدتها مصر واستعادة كفاءة مؤسسات الدولة واستعادة تعافي الاقتصاد.

وأكد أنه نقل رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان مضمونها أن الظرف الذي تمر به المنطقة هو ظرف دقيق وخطير، التحديات الاقليمية، التدخلات الاجنبية، الأمن في المنطقة، في البحر الاحمر، والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، فكان هناك نقاش وتحدثنا بوضوح، كما أوصاني الرئيس منصور إن موقفنا مع موقف مصر في مواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد الأمن القومي العربي.

وواصل الحديث حول تفاصيل اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «النقاش تضمن الملفات الثنائية وكان لدينا عدد كبير من بروتوكولات التعاون في التعليم العالي والصحة والزراعة».