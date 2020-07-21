رئيس وزراء اليمن: ندعم مصر في مواجهة الأخطار المُهددة للأمن العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: ندعم مصر في مواجهة الأخطار المُهددة للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إن لقاءه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يحمل قيمة كبيرة، وخاصة أن تجربة مصر خلال الفترة الماضية في التعافي كانت استثنائية.
وأشار رئيس وزراء اليمن في حوار مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام» عبر شاشة TeN، مساء الثلاثاء، أنه خلال اللقاء اطلع على التجربة المصرية في كل المجالات خصوصا بعد الاضطرابات التي شهدتها مصر واستعادة كفاءة مؤسسات الدولة واستعادة تعافي الاقتصاد.
وأكد أنه نقل رسالة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان مضمونها أن الظرف الذي تمر به المنطقة هو ظرف دقيق وخطير، التحديات الاقليمية، التدخلات الاجنبية، الأمن في المنطقة، في البحر الاحمر، والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، فكان هناك نقاش وتحدثنا بوضوح، كما أوصاني الرئيس منصور إن موقفنا مع موقف مصر في مواجهة الأخطار المشتركة التي تهدد الأمن القومي العربي.
وواصل الحديث حول تفاصيل اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «النقاش تضمن الملفات الثنائية وكان لدينا عدد كبير من بروتوكولات التعاون في التعليم العالي والصحة والزراعة».
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الوضع في مصر
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اصابات
88,402
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تعافي
28,924
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وفيات
4,352
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