رئيس وزراء اليمن: مصر غنية بالمفكرين والمبدعين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: مصر غنية بالمفكرين والمبدعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، خلال حواره مع برنامج رأي عام عبر فضائية TeN مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن ذكرياته في مصر ودراسته في جامعة القاهرة.
وقال رئيس وزراء اليمن، إن مصر غنية بعقول المفكرين والمبدعين، ولدي شعور لا يوصف بعد مشاركتي في مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر.
وأضاف: «مصر جزء من تكويني وتكوين كل عربي ويمني يمكن بشكل خاص قضيت فترة طويلة أخذت تعليمي في جامعة القاهرة والماجستير والدكتوراه في كلية الهندسة، وكما ذكرت كثير من قيادات الدولة المصرية اعرفهم، والآن في هذا الظرف الدقيق والحساس تأني هذه الزيارة لذلك الانطباع مختلف».
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