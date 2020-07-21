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رئيس وزراء اليمن: مصر غنية بالمفكرين والمبدعين

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، خلال حواره مع برنامج رأي عام عبر فضائية TeN مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن ذكرياته في مصر ودراسته في جامعة القاهرة.

وقال رئيس وزراء اليمن، إن مصر غنية بعقول المفكرين والمبدعين، ولدي شعور لا يوصف بعد مشاركتي في مباحثات مشتركة حول العلاقات الثنائية بين اليمن ومصر.

وأضاف: «مصر جزء من تكويني وتكوين كل عربي ويمني يمكن بشكل خاص قضيت فترة طويلة أخذت تعليمي في جامعة القاهرة والماجستير والدكتوراه في كلية الهندسة، وكما ذكرت كثير من قيادات الدولة المصرية اعرفهم، والآن في هذا الظرف الدقيق والحساس تأني هذه الزيارة لذلك الانطباع مختلف».

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    88,402

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    28,924

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