شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المدارس الدولية غير ملزمة بقرار بدء العام الدراسي في 17 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعادة توزيع الطلاب في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لاستغلال الفراغات بحيث يذهب الأطفال كل يوم إلى المدرسة، مضيفا أنه يجري التفكير في حلول غير تقليدية لباقي الصفوف.

وأوضح «شوقي»، خلال مؤتمر صحفي «أونلاين»، الثلاثاء، أن آليات النظام الجديد ما زالت محل دراسة.

وأكد «شوقي» أن المدارس الخاصة سوف تبدأ الدراسة مثل باقي المدارس الحكومية في 17 أكتوبر المقبل.

وعن المدارس الدولية، فقال الوزير إنها غير ملتزمة بتاريخ بدء الدراسة في 17 أكتوبر، ولهم جدول خاص بهم، وعليها أن تضبط الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ضوء الأزمة، وفيما يخص المصروفات، فإنه سيتم النظر في هذا الأمر خلال أسبوعين.