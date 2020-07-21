شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر ومدير «التأمين الصحي الشامل» يتابعات استعدادت التشغيل التجريبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، بزيارة تفقدية لوحدة الحبيل ومركزة منشآة العماري للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية قبل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، في إطارالاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.
وقال «السبكي» إن الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى، وسجلت حتى الآن أكثر من 700 ألف مواطن، وسيتم ضم ٥٩ وحدة ومركز و٨ مستشفيات بالمحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
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