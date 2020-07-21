شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 120 واقعة غش و19 حالة كورونا في امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه «كنا حريصين بشكل كبير على صحة الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن هناك 17 حالة إصابة بكورونا بين 1.4 مليون طالب بالثانوية العامة، وحالتي إصابة بين المراقبين.

وأكد أنه لم يتم تسريب الامتحان في أي مادة، ولكن يوجد حالات غش إلكتروني تراوحت بين 5 إلى 20 في كل مادة، مؤكدا أنه ما يقرب من 120 طالبا تم ضبطهم بالغش.

ونصح الطلاب بتدريب أنفسهم على الاسئلة الجديدة في النظام الإلكتروني، الذي يبدأ تطبيقة بداية من العام المقبل، مؤكدا أن الدروس الخصوصية لن تكون مجدية في ظل النظام الإلكتروني.