شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مراكز في البحيرة تسجل «صفر» حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمديرية الصحة بالبحيرة إن 9 مراكز من بين 15 مركزًا في المحافظة لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغت عدد الإصابات في دائرة محافظة البحيرة 12 حالة إصابة وفقًا للمسحات المأخوذة وعددها 21 مسحة تبين أن 9 منها سلبية.

وأوضحت المصادر أن المراكز التي لم تسجل أي إصابات جديدة هي مراكز إدكو ورشيد والمحمودية والرحمانية وشبراخيت والدلنجات ووادى النطرون وبدر وأبوالمطامير.

وأضافت المصادر أن الإصابات التي سجلتها المحافظة موزعة على 6 مراكز منها 3 إصابات في مركز دمنهور وإصابتين بكل مركز من مراكز كوم حمادة وأبوحمص وحوش عيسى وكفر الدوار، بينما سجل مركز إيتاى البارود إصابة واحدة.