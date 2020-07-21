شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: مصر طلبت رسميًا تسليم المقاول الهارب محمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة العدل الإسبانية، الثلاثاء، أن القاهرة طلبت منها تسليم المقاول الهارب محمد على، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال.

وقدمت السفارة المصرية، العام الماضي، طلبا رسميا لتسلم محمد على، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته «بانتظار تسوية» أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بحسب ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.

وقال المحققون المصريون إن «محمد علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7،4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل محمد على عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.

وفي ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات بحق على لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول إلى معارض، يصر على أن هذه الاتهامات زائفة وذات دوافع سياسية.

وأكد مصدر أمني أن النيابة المصرية «تبحث عن محمد على وأخطرت الإنتربول بذلك».

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