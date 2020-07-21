شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه لا داعي نهائيا للقلق من النتيجة.

وقال خلال مؤتمر صحفي «أونلاين»، الثلاثاء، إن كافة الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأي شئ مصلحة الطالب سيتم بما يضمن تكافؤ الفرص».

وأكد أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية ،مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية العامة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.

وأكد «شوقي» أن المدارس الخاصة لن ترفع مصروفاتها أكثر من 7%، والوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة.

وقال إن المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة في للطلاب، ولكن سنعلن في مؤتمر أول سبتمبر عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد«.

وأضاف أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالي لا حاجة للدروس بعد الآن.

Advertisements

وأكمل: «هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير مقبول، فأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسؤولة عن سلامتها».

وأشار إلى أن الوزارة ستوفر كافة الأشكال الدراسية المعتمدة، لنوفر على الأهالي الأموال التي كانوا يدفعونها في الدروس الخصوصية.