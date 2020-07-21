شكرا لقرائتكم خبر عن آبي أحمد: تفاهم مشترك مع السيسي وحمدوك حول استمرار مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه «يقدّر التفاهم المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، حول استمرار المفاوضات بشأن الجوانب الفنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة».

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، بعد اعتراف آبي أحمد ببدء ملء السد، مبررًا الأمر بزيادة نسبة الأمطار.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حاليا كانت مواتية للتعبئة الأولى لسد النهضة.

وقالت رئاسة الوزراء الإثيوبية إن هناك توافقًا في القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي حول السد على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيدا لاتفاق شامل.