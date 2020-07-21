شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة» يستقبل وزير الإعلام اليمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة، معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، والوفد المرافق له بمقر الهيئة الثلاثاء.

في بداية اللقاء، جرى الترحيب بالوفد اليمني في بلدهم الثاني مصر موطن العروبة وخط الدفاع الأول عن أمن واستقرار دول المنطقة، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الإعلام اليمنية.

وأكد الشوربجي، بحسب بيان، أن الصحافة المصرية في عهد الرئيس السيسي قد استعادت مكانتها على مستوى الوطن العربي ونجحت في مساندة الدولة المصرية ضد المؤامرات الخارجية وساندت الأشقاء العرب في مختلف المحافل وصد المخاطر التي تحيط بمنطقتنا، موضحًا أن الرئيس السيسي أرسى الاستقرار والأمن وقواعد الدولة المصرية الحديثة بكل مقوماتها ومحدداتها، وأشار إلى استعداد الهيئة من خلال المؤسسات الصحفية القومية تقديم جميع أشكال الدعم للمؤسسات الصحفية اليمنية سواء بتدريب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية المصرية أو فيما يتعلق بتبادل الخبرات في المجالات المختلفة لصناعة الصحافة.

وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، مكانة مصر الخاصة لدى الشعب اليمني مشيدًا بما شهدته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات كبيرة في شتى المجالات واستعادة مصر لدورها الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية، موضحًا أن اليمن تُعَوّل على الدور المصري الفاعل في هذه المرحلة التاريخية لليمن والنطاق الإقليمي.

واتفق الجانبان على دراسة إعداد بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والطباعة ليتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، وأكد رئيس الهيئة أن ذلك سيكون بداية لتعاون مشترك بين الطرفين. وفي نهاية اللقاء، تقدمت الهيئة بدرع تقدير وامتياز لوزير الإعلام اليمني، متمنيةً استمرار العلاقات الوثيقة والمتينة بين البلدين الشقيقين الممتدة على مدار عقود طويلة.

Advertisements