شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تناقش المشروعات المشتركة مع «الصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمقر ديوان عام الوزارة، الثلاثاء، المشروعات القائمة بين الجانبين وآخر مستجدات التعاون بينهما، والملفات المشتركة القائمة بينهما، فضلًا عن استعراض آخر مستجدات التعاون والخطط المستقبلية المخطط لتنفيذها.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمى، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، إنه تم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة استمرار سير العمل وفقًا للمخططات الموضوعة سابقًا، مشددًا على أن الوزارة وشركاتها التابعة على أتم استعداد لمتابعة سير العمل وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتسخير كل إمكانياتها الفنية والتكنولوجية للمساهمة في المشروعات المختلفة والتعاون مع كل الجهات والوزارات والهيئات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التجارة والصناعة أعربت عن ثقتها في خطة عمل المهندس محمد أحمد مرسى لتاريخه المشرف وخبرته السابقة في مجال التصنيع الحربى والمدنى من خلال عمله السابق بالهيئة العربية للتصنيع التي تعد الذراع الصناعية المتكاملة مع شركات الإنتاج الحربى، لإحداث طفرة صناعية كبرى.