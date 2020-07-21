شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير الغطاسين بعد العثور على جثمان نور كلش غريق مصيف بلطيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار كبير الغطاسين المكلفين بالبحث عن جثمان نور كلش، الطالب بكلية هندسة كفرالشيخ، الذي غرق في مياه شاطئ الأمل بمصيف بلطيم، فجر الجمعة قبل الماضي.
وقال الغطاس عن رحلة البحث عن الجثمان، وهو يبكي: «الأول بنعزي أهل نور، هو شهيد عند ربنا والحمدلله كان له ميعاد.. ولقيناه وجبنا عربية الأسعاف وسترناه وطلع في ميعاده وأحسن حاجه في الموضوع أن فيه تكاتف».
كان الغطاسون عثروا على جثمان نور كلش بين الصخور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال استخراج الجثمان ونقله.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر انهيار كبير الغطاسين بعد العثور على جثمان نور كلش غريق مصيف بلطيم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.