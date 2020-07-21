شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير الغطاسين بعد العثور على جثمان نور كلش غريق مصيف بلطيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار كبير الغطاسين المكلفين بالبحث عن جثمان نور كلش، الطالب بكلية هندسة كفرالشيخ، الذي غرق في مياه شاطئ الأمل بمصيف بلطيم، فجر الجمعة قبل الماضي.

وقال الغطاس عن رحلة البحث عن الجثمان، وهو يبكي: «الأول بنعزي أهل نور، هو شهيد عند ربنا والحمدلله كان له ميعاد.. ولقيناه وجبنا عربية الأسعاف وسترناه وطلع في ميعاده وأحسن حاجه في الموضوع أن فيه تكاتف».

كان الغطاسون عثروا على جثمان نور كلش بين الصخور، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال استخراج الجثمان ونقله.