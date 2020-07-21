شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الحكومة الإثيوبية انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حاليا كانت مواتية للتعبئة الأولى لسد النهضة.

فيما قالت رئاسة الوزراء الإثيوبية إن هناك توافقًا في القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي حول السد على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيدا لاتفاق شامل.

وبرر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.

وقال مسؤول سوداني لقناة «العربية» إن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أقر ببداية ملء سد النهضة.

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء الإثيوبي برر الملء بزيادة نسبة الأمطار خارج بحيرة السد.

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وانطلقت القمة الإفريقية المصغرة حول سد النهضة في جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، في محاولة للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.