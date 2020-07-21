السيسى يؤكد رغبة مصر الصادقة لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية لسد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

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