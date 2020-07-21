شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى الجندى لـ"تليفزيون الخليج 365": غرامة التصالح يدفعها صاحب العقار المخالف الأصلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 3 أيام قانون التصالح فى قانون المخالفات، واستفسارات المواطنين حول من سيقوم بدفع غرامات التصالح في المباني المخالفة؟ هل صاحب العقار الأصلى أم من يسكن العين محل المخالفة الآن.

وللإجابة على هذا السؤال أجرى الزميل محمد السيسى لقاء مع الأستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق خلال الفقرة الرئيسية لتليفزيون الخليج 365.

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مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق من جانبه قال: "الذى يدفع هو صاحب الترخيص الأصلى للعقار قولا واحدا، لكن إذا هرب أو توفى أو لم يتم العثور عليه، يكون على صاحب العين المخالفة أن يقدموا طلب تصالح للجهة الإدارية المختصة، وينظر في هذا الطلب، لكن المعنى بالمخالفة هو الذى سجلت ضده المخالفة، أو من ينوب عنه، بتوكيل أو خلافه، فهم من يتحملون قيمة المخالفات والمفروض هؤلا هم من يقدموا طلب التصالح".