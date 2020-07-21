شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكرى لـ"تليفزيون الخليج 365": العسكرى المحترف يدرس الحرب بدقة قبل خوضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقرار المجلس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات، وكذا النصاب الذى اتخذ به هذا القرار.

وحول تطورات هذا القرار وآثاره أكد اللواء محمود زاهر الخبير العسكرى، في لقاء مع تليفزيون الخليج 365 خطورة الأوضاع في ليبيا قائلا: "أولا خطورة وضع ليبيا لا تتحدد قبل الدراسة الكاملة.. المفترض إنى داخل حرب وأنا معتز بقوتي وسلاحي وبإمكانياتي على التدريب واستخدام هذا السلاح دون الشعور بالاطمئنان".

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وأضاف: "مفيش أى عسكري محترف بيكون مطمئن وهو داخل حرب.. لما تحمله من المفاجئات وتداخل بعض الدول وبعض العناصر لم تكن ظاهرة في بداية تقديري للحرب وهذا خطأ ممن لم يقدر الحرب تقديرا كاملا".

واختتم زاهر تصريحاته: "العسكريون يقدرون الوضع كاملا حتى يعلمون خطواتهم جيدا".