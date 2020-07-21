شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا داعى للقلق من نتيجة الثانوية.. وتطبيق كل ما هو فى مصلحة الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا داعى نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك، مشددا على أن كل الشكاوى التي آثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، قائلا: أى حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا أننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى أون لاين، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، وأن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم، والدولة عبرت الامتحانات لبر الأمان ومستعدون للعام الجديد بقوة وامتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكترونية بأسئلة الفهم وليس الحفظ من أجل التعلم وليس الدرجات ولا يوجد ثانوية تراكمية.

وأوضح طارق شوقى، أن شكل الدراسة يتم تحديده الأسبوع الأول من سبتمبر، ومن يرسب فى الثانوية العامة العام الحالى سيؤدى الامتحان العام المقبل ورقيا بأسئلة الفهم وليس الحفظ، ومصروفات المدارس الخاصة والباص يتم بحثها ولكن يبقى الوضع الحالى دون تغيير أو زيادة غير طبيعية، ولا عودة للدروس الخصوصية والسناتر، وسيتم إتاحة محتوى تفاعلى ورقمى كلير للتعلم بعيدا عن استغلال الطلاب وأولياء الأمور وأن الدراسة العام المقبل 17 أكتوبر لظروف طول فترة الامتحانات والدور الثانى للثانوية العامة والدبلومات.

