شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراكز الدروس الخصوصية ستظل مغلقة.. وجودها يضر بالعملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن السناتر سوف تظل مغلقة، ولن يتم فتحها مرة ثانية، على أن يتم تدريب المعلمين وتوفير كل الأدوات الرقمية الخاصة بالتعلم، ولا حاجة للدروس، وأى شىء غير معتمد من الوزارة لسنا مسئولين عنه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى أون لاين، أن أى مادة علمية غير مرخصة الوزارة غير مسئولة عن سلامتها، وسوف نقوم ببث كل المواد بطرق مختلقة على التليفزيون وموقع الوزارة وبنك المعرفة بدون مقابل، ونضمن وجود مادة معتمدة مرخص باستخدامها.

وأشار وزير وزير التربية والتعليم إلى أن الدروس الخصوصية لن تعود بالنفع على الطلاب في نظام الأسئلة الجديدة، ووجودها سوف يضر بالعملية التعليمية، وهذا لا يرضى الوزارة، لأنها تريد تطبيق نظام تعليمي يليق بمصر ويضمن تكافؤ الفرص.