شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية بالمقر البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، الأنبا سارافيم اسقف الاسماعيلية.

يذكر أن فى 14 يونيو الماضى، قال الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية فى عظة الأحد التي نقلتها الفضائيات المصرية ، إن المسيح علمنا صلاة "آبانا الذى"، وعلمنا أن نصلى بها بإلحاح، فإنجيل هذا الصباح يؤكد على اللجاجة في الصلاة.

Advertisements

واعتبر الأسقف أن الصلاة الربية هي الوحيدة التي علمها لنا السيد المسيح بنفسه وتعتبر وصية علينا الالتزام بها وتكتسب أهمية أكبر، مضيفا، حين كان المسيح يصلي جاءه أحد التلاميذ يطلب منه أن يعلمه الصلاة فعلمه أياها في وقت كان مشبع كله بالصلاة وهي تتسم بأنها ذات صياغة إلهية وليست بشرية وتحمل فكر الله وقصده ويكررها المسيحيين من ألفي عام وتضم ثلاثة آيات ونعلمها لأطفالنا صغارًا مضيفا هناك قديسون عاشوا وماتوا عليها فهي بحر واسع جدًا ولم ننتهي من التأمل فيها طوال ألفى عام.

كانت الكنيسة قد أعلنت أن الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، يلقي في العاشرة والنصف من صباح الأحد 14 يونيو الماضى، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر قناة اون تي في وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من شهر مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.