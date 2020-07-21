شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى المندوبون المساعدون بهيئة قضايا الدولة، الصادر لهم قرار جمهوري بالتعيين، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.

ورحب المستشار عمر مروان وزير العدل، في كلمته برئيس الهيئة وأعضائها الجدد، وأوضح أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية، إذ أنشئت عام 1875، وارتفعت قامتها بجهد وفكر شيوخها، آملاً لها المزيد من التقدم.

أكد وزير العدل على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكداً على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.

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وأعرب المستشار عمر مروان باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللامحدود للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجيشنا العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي، واثقاً من نصر الله لهم، واختتم كلمته متمنياً للأعضاء الجدد مستقبلاً مزدهراً.

واختتمت وزارة العدل البيان بأنها تتمنى لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد التوفيق والسداد في خدمة الوطن.