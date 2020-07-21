شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. وعقوبات مشددة على الغشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ، ستعلن بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن هناك عقوبات مشددة ستم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء كثيرة، ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونية.



أوضح شوقى ، في مؤتمر صحفي، أن أي شيء يكون في مصلحة الطالب لن تتردد الوزارة في اتخاذه، موجها رسالة لأولياء الأمور قائلا: أرجوكم لا تقلقوا من العام الدراسي الجديد وكونوا على ثقة في أن الحكومة التي نجحت في العبور بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان في ظروف صعبة، سوف تتخذ كل ما يلزم لراحتكم وراحة أبنائكم.





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قال الدكتور طارق شوقي إنه سوف يتم إعادة توزيع الطلاب في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية لاستغلال الفراغات بحيث يذهب الأطفال كل يوم إلى المدرسة، موضحا أنه يجري التفكير في حلول غير تقليدية لباقي الصفوف، موضحا أن آليات النظام الجديد ما زالت محل دراسة، لافتا إلى أنه بخصوص المدارس الخاصة، سوف تبدأ فيها الدراسة مثل باقي المدارس الحكومية يوم 17 أكتوبر.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الدولية غير ملتزمة بتاريخ بدء الدراسة في 17 أكتوبر، ولهم جدول خاص بهم، وعليها أن تضبط الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ضوء الأزمة.، وفيما يخص المصروفات، فإنه سيتم النظر في هذا الأمر خلال أسبوعين، والمدارس غير مسموح لها بزيادة 7%، ومن يريد ذلك يتقدم بطلب ونقوم بدراسته ونمنحها الموافقة أو لا.