شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: توافق على مزيد من المشاورات بشأن ملء سد النهضة تمهيدا لاتفاق شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية، أن هناك توافق فى القمة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد، تمهيدا لاتفاق شامل، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها، قال رئيس المفوضية الإفريقية، إنه من الضرورى جدًا أن تتوصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق يحافظ على مصلحة الجميع، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء الإثيوبى يبرر البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.

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وقال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وفى وقت سابق، انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.

وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.