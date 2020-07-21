شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إثيوبيا يبرر بدء ملء سد النهضة: زيادة نسبة الأمطار السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد برر البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.

وفى وقت سابق، قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة التى عقدت، اليوم الثلاثاء، على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

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وفى وقت سابق، انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.

وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.