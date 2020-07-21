وزير رى السودان: اتفقنا على تواصل المفاوضات لتجاوز الخلاف بشأن سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة التى عقدت اليوم الثلاثاء، على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك عن طريق الفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة.
وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
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