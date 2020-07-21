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وزيرة الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل" صفر" حالات كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا ، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل أى حالات جديدة 

 

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وقالت وزيرة الصحة والسكان، فى بيان صحفى ، لأول مرة منذ بداية جائحة وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.

 

 

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