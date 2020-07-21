شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. قمة مصغرة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، انطلاق القمة المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة بالفيديوكونفرانس.

انطلاق القمة المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة بالفيديوكونفرانس

انطلقت منذ لحظات القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان.

العاصمة الإدارية تستقبل رئيس وزراء اليمن .. صور

استقبل اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الثلاثاء، معين عبد الملك رئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق.

غرفة الفنادق لتلفزيون الخليج 365: الجميع حر بارتداء البكينى أو البوركينى

أكد تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن هناك مواصفات معينة يجب توافرها فى المايوه سواء كان مايوه بكينى أو مايوه شرعى "بوركينى"، وهى أن يكون من مادة "البوليستر" ولا يدخل فى تصنيعه أى مادة من القطن، معتبرًا أن الخلافات التى شهدتها إحدى قرى الساحل الشمالى مؤخرًا بسبب مايوه شرعى ارتدته إحدى السيدات محزن ويغيب عن الاختلاف الصحى فى وجهات النظر.

الخارجية تدعو المصريين فى الخارج لتسجيل بياناتهم للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

فى ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر فى انتخابات مجلس الشيوخ؛ دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين فى الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية www.elections.eg اعتبارًا من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجارى.

الهيئة الوطنية: الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ على يومين لزيادة المشاركة

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الجدد.

مسئول بالزراعة لتلفزيون الخليج 365: الذبح فى المنزل خطأ المجازر أفضل

حذرالدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة المواطنين من الخراف التى ترعى وتباع بالشوارع، قائلًا: "خراف الشوارع بتاكل زبالة والمخلفات، وبالتالى تكون جودة لحومها منخفضة ورديئة أو مصابة بأمراض ما".

الرئيس السيسى يطمئن على صحة الملك سلمان هاتفيًا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

السيسي: أدعو الله بالشفاء العاجل لأخى الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت

‏تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التمنيات لأمير الكويت بالشفاء.

رئيس الوزراء: مخطط تطوير لمدينة سانت كاترين دون المساس بموقع الوادى المقدس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده دير سانت كاترين، عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة منطقة سانت كاترين والتواجد فى هذا المكان المقدس، قائلا: اليوم يوم تاريخى لنا كمجموعة تمثل الشعب والحكومة المصرية، موجودة فى هذه البقعة الطاهرة المقدسة، التى تعد واحدة من أقدس البقاع على وجه الارض، بعد مكة المكرمة والقدس الشريف.

إنفو جراف.. اعرف أسعار أضاحى العيد فى وزارة الزراعة.. الخراف بـ58 جنيها للكيلو

ينشر ”الخليج 365”، أسعار أضاحى العيد المعلنة من قبل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة العامة للزراعة المحمية، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحى من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلى وأيضا اللحوم الحية بمنافذها.

Advertisements

دار الإفتاء: لا يجوز للمطلقة الخروج من المنزل دون إذن طليقها فترة العدة.. فيديو

هل يجوز للمطلقة أن تخرج من المنزل لحضور أية مناسبات طوال فترة العدة أم لا؟.. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو وهذا نصها :-"الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو المجيدة التى حملت لواءها القوات المسلحة لتعيد مصر حريتها وعزتها وكرامتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفر الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على الوطن فى ولاء كامل له محافظين دائمًا على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التى تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات، حتى تظل مصر بقيادة سيادتكم وطنًا أمنًا مستقرًا لأبنائه، وفقكم الله إلى مافيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير".

رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الأولى من تطوير مدخل دير سانت كاترين

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، دير سانت كاترين، وتفقد المنطقة المحيطة به، حيث بدأت الزيارة بترحيب حافل من الرُهبان، الذين اصطحبوا رئيس الوزراء ومرافقيه، فى جولة موسعة بالدير.

التأمينات: صرف معاشات أغسطس الخميس القادم بمناسبة عيد الأضحى

صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتنسيق مع الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

القوى العاملة: 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2020 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سانت كاترين.. ويتجول بوسط المدينة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمستشفى سانت كاترين.

الملصق الإلكترونى.. خدمات مرورية وحماية من السرقة.. إنفوجراف

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

دفاع محسن السكرى يكشف مفاجآت فى أقوال شهود الإثبات بقضية غسيل الأموال

كشف المستشار رواد حما، دفاع محسن السكرى، تفاصيل ما حدث بجلسة محاكمة موكله فى اتهامه بغسيل الأموال، داخل المحكمة الاقتصادية، موضحًا أن أقوال شهود الإثبات بالقضية جاءت فى مصلحة المتهم بنصوص حكم محكمة النقض.

وزيرة التعاون الدولى تبحث تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا- عبر تقنية الفيديو- مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، كريستينا ألبرتين، لمناقشة ملف التعاون الحالى للأمم المتحدة فى مصر والمشاريع المستقبلية متوسطة المدى، حيث تولت وزارة التعاون الدولى مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجى، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم 18 مارس 2018 نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، فى إطار دورها كمنسق وطنى للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجى وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.

فيديو وصور.. جولة رئيس الوزراء فى استراحة الرئيس أنور السادات بسانت كاترين

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، استراحة الرئيس محمد أنور السادات، فى سانت كاترين، حيث بث هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزارء، فيديو من داخل الاستراحة واستعرض، جانبا كبيرا من الاستراحة، من خلال الفيديوالذى بثه عبر حسابه على "فيس بوك"، وظهر بالفيديو مكتب الرئيس الراحل أنور السادات، وعدد من الغرف ومقتنيات الرئيس الراحل، من بينها لوحات وسجادة الصلاة التى مازالت موجودة على الأرض، ومسجل وغيرها.

وزير التعليم يعلن انتهاء أخر ثانوية عامة بشكلها التقليدي

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة؛ قائلا: "مبروك للطلاب وأولياء أمورهم انتهاء آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدى فى ظروف استثنائية بسلام وبأقل المشكلات خالص شكرى وامتنانى لمنظومة التعليم المصرية وكافة مؤسسات الدولة".