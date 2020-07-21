وزيرة الصحة: محافظتان تُسجلان "صفر" إصابات كورونا لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال آخر 24 ساعة. وأشارت وزيرة الصحة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في مصر فبراير الماضي، تسجل محافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر "صفر" حالات جديدة.

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