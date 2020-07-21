النشرة المرورية.. كثافات أعلى الدائري وكوبري أكتوبر وزحام بالأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كاثافت مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي، في عدد من المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية، اليوم الثلاثاء.

البداية من الطريق الدائري الذي يشهد كثافات للمتجه من القومية العربية للوراق، ومن المريوطية للمنيب والقادم من الأوتوستراد للبساتين والمتجه من محور صفط اللبن للدائري.

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طريق الأوتوستراد سجل زحاما من القلعة للدائري ومن مكرم عبيد لحسن مأمون، وشارع مصطفى النحاس من شارع الطيران لحسن مأمون الأمر نفسه بصلاح سالم من كوبري أكتوبر لشارع الطيران.

أمام عن الحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس مروري من المهندسين لرمسيس وأيضا للقادم من الدمرداش اتجاه رمسيس.

كورنيش العجوزة سجل زحاما بدءا من كوبري 15 مايو اتجاه الطريق الدائري، إضافة إلى تباطؤ في حركة السيارات بشارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة.