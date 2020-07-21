حالة وفاة و5 مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء. تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين بوقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط السريع ووجود ضحايا. Advertisements المعاينة كشفت وقوع الحادث بمدخل المركز بين مركبة "توك توك" وسيارة نقل محملة بالطوب -لاذ قائدها بالهرب- ما أسفر عن حالة وفاة لطفل و5 مصابين بينهم طفلة. وانتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين تحت إشراف الرائد محمد طبلية تنسيقا مع إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتحقيق.

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