بالفيديو.. تحرير صاحب محل مشغولات ذهبية من خاطفيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تحرير صاحب محل مشغولات ذهبية من خاطفيه بالقاهرة، وذلك بعد طلبهم فدية مقابل إطلاق سراحه.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتلقيها اتصال هاتفي، أخبرها المتصل باختطاف زوجها (صاحب محل مشغولات ذهبية) وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن عقب انتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، اصطحبه مجموعة من الأشخاص كرهاً عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار، وتم تحديد السيارة المستخدمة، وأن مرتكبي الواقعة 5 أشخاص (صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير) أمكن ضبطهم.

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وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، واستعان بباقى المتهمين حيث تربص بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته قام بالإشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهاً عنه، واحتجزوه داخل شقة مستأجرة، ومساومة زوجته.

بمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة المشار إليها، وتم تحريره وضبط السيارة المستخدمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.