ضبط "هاكرز" يخترق حسابات عملاء في البنوك للاستيلاء على أموالهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة نشاط احتيالى فى مجال القرصنة الإلكترونية بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها لبعض البنوك الأجنبية بالخارج. واكدت التحريات استخدام المتهم للبطاقات فى إجراء عمليات شراء منتجات وبضائع عبر مواقع التسوق الإلكتروني، وتم ضبطه حال استلامه بعض الأجهزة من إحدى شركات شحن البضائع. وعثر بحوزته على جهاز "لاب توب" وهاتف محمول تبين احتوائهما على العديد من البرامج التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه المؤثم، وعناوين البريد الإلكترونى التى يستخدمها فى عمليات الشراء، ورسائل وبيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليهاظو وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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