مصر | التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم محور المشير طنطاوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم محور المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة باستخراج تصريح دفن جثتين لشخصين ليقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، وقع مساء اليوم، أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة، وطلبت النيابة سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف ملابسات الواقعة.
وبينت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في وقوع الحادث، كما تم الدفع بالأوناش المرورية وتكثيف الخدمات بمحيط الحادث، لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.
تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات بوقوع حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى وتم انتقال رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير، ونقل المتوفين إلى المستشفي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق
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وفي سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").
وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.
جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (2053) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.