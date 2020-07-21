مصر | التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم محور المشير طنطاوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم محور المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة باستخراج تصريح دفن جثتين لشخصين ليقيا مصرعهما في حادث تصادم مروع بين سيارتين ملاكي، وقع مساء اليوم، أعلى محور المشير طنطاوى بالقاهرة، وطلبت النيابة سرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف ملابسات الواقعة.

وبينت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في وقوع الحادث، كما تم الدفع بالأوناش المرورية وتكثيف الخدمات بمحيط الحادث، لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات بوقوع حادث تصادم أعلى محور المشير طنطاوى وتم انتقال رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير، ونقل المتوفين إلى المستشفي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

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