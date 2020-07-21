مصر | الهيئة الوطنية: الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على يومين

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة؛ لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، فى بيان صحفي، أن الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات التي يتضمنها الجدول الزمنى والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ غدا الأربعاء مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسماؤهم في القائمة المبدئية والتي تستمر حتى يوم الجمعة.

وتابع "إبراهيم"، أن الهيئة عقب استلامها للأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الطعون الانتخابية – إن وجدت- سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة وإعلانها في 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتي يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات أن بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس.

فيما يتم التصويت في الداخل يومي ١١و12أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

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وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، وذلك ليكون هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، وزيادة المشاركة في التصويت.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضح لاشين إبراهيم فى بيان له اليوم، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تأكدت من توافر شروط الترشح فى اسماء المقبولين من واقع المستندات المقدمة، وبتت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت المستندات المقدمة من كافة المترشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وأشار"رئيس الوطنية للانتخابات"، إلى أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، علقت كشوف المرشحين المقبولين ورموزهم الانتخابية التى تم تخصيصها لهم أمام مقر كل محكمة ابتدائية، لافتا إلى عرض كشوف المرشحين سيستمر لمده ثلاث ايام فضلا عن نشر الأسماء فى جريدتي الأخبار والجمهورية فى عدد غدا الإثنين.

واختتم "لاشين إبراهيم" أن الهيئة الوطنية تقف عل مسافة واحدة من جميع مرشحى انتخابات مجلس الشيوخ، وتعمل بحيادية ونزاهة من أجل أتمام العملية الانتخابية.