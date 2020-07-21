أخبار مصر | 42 منشأة للسياحة البحرية تحصل على شهادة السلامة بالبحر الأحمر وسيناء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 42 منشأة للسياحة البحرية تحصل على شهادة السلامة بالبحر الأحمر وسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إن 36 مركز للأنشطة البحرية و6 مراكز غوص و6 يخوت سفاري بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

يأتي ذلك في إطار استمرار ما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية من المرور على مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية،

وأوضحت سامي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركز للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر؛ هم دولفين اوسفلوج، واكسترا فن اكوا سنتر، ومدرسة ويند سيرف البحر الأحمر، ووتر سبورت ماركتينج، واوليب اونا شتروس، وايبي اند فريندز، وتورنادو سيرف لرياضة الشراع، ومورننج ستار ٣، ومورننج ستار ٥، وتورنادو مارين فليت، وكورال تورز الجونه، وبلاي كايت، وبرادايس كايت سيرف، والباشا للرحلات البحرية، وهاي سرف، وفان فلاي، ودولفين شيفيمين هورجادا، واو اتش تورز، وبوبوس لأدارة الانشطة والرياضيات البحرية – فندق بلو باى بيتش فورت ارابيسك – مكادى، و بلو وافز ايجيبت - فندق صن رايز جاردن بيتش، و بلو وافز ايجيبت – فندق صن رايز رويال مكادى، و فن اكوا – فندق هورجادا هيلتون ريزورت، وسامبو سي ترب اس اس تى – فندق فنادير؛ وثلاثة مراكز للغوص بمحافظة البحر الاحمر هم؛ ايجيبت انترناشيول، و كريزى ويفز ستار، و دايف برو اكاديمى، وستة يخوت سفارى هم؛ لايت هاوس ميركل 1 ، والبرنسيس ليلة، و ايس بيرج، و ستار 4 ، و رد سي 1، و جلاكسي.

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إضافة إلى 13 مركزًا للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء هم: مركز سندباد جروب فندق مكسكانا للأنشطة البحرية، و فن دي فندق تركواز بيتش، و فور ويفز فندق سي بيتش، وخمس دوائر 2100، و وندر لاند، ودهب ستارز، و فيتراتورايا، و سكوربيون للرحلات السياحية والالعاب المائية فندق مونفبيك، ومركز فان باى سى - فندق تروبيتال، و فان باى سى - قرية هابى لايف ، ومركز اكوا فن دهب للالعاب المائية، و رد سى وتر ورلد - طابا هايتس، و ميدوس لإدارة ، وامتلاك نوادي الغوص والألعاب الماءية. شاطيء فندق اكسبرينس سان جورج، و ثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء هم؛ شمندرة دايف كلوب فندق شرم كلوب، و مركز البحر الأحمر فندق رينسنانس جولدن فيو، أم اتش أم للخدمات البحرية فمدق كينج سنفرو الفراعنة.

وأضافت سامية سامي، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلي 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و 70 مركز للأنشطة البحرية و 35 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر.

وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.