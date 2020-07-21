أخبار مصر | انطلاق القمة الأفريقية المصغرة حول أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق القمة الأفريقية المصغرة حول أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، القمة المصغرة للاتحاد الأفريقي، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي دعا لها الاتحاد في إطار سعيه لحل الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وتضم القمة المصغرة، قادة مصر والسودان وإثيوبيا قمة أفريقية مصغرة إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى خمسة مراقبين من الاتحاد، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية من دون التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة.

وكانت جولة المفاوضات انتهت دون التوصل إلى حلول نهائية، فيما حذرت مصر الجانب الإثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في عملية ملء خزان سد النهضة.