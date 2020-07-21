أخبار مصر | 8 مشاهد "لا تنسى" من امتحانات الثانوية العامة 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 مشاهد "لا تنسى" من امتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، حيث شهدت منذ بدايتها حتى اليوم الأخير العديد من الاحداث والمشاهد، التي لا تنسي خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا:

وترصد " الخليج 365" في السطور التالية أبرز مشاهد الثانوية منذ بدايتها وحتى اليوم الأخير:

إجراءات احترازية:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية امتحانات الثانوية العامة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فكان يتم تعقيم اللجان يوميا بينما يلتزم الطلاب والعاملين بارتداء الكمامات داخل اللجان وخارجها كما خضع الطلاب الي قياس درجات الحرارة بالإضافة الي الدخول من بوابات التعقيم.

تداول أسئلة الامتحانات:

شهدت امتحانات الثانوية العامة تداول أسئلة الامتحانات بعد دخول الطلاب اللجان، وكانت وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية تتحرك سريعا لضبط الطلاب الناشرين للأسئلة على السوشيال ميديا.

خطأ امتحان الميكانيا:

وضمن مشاهد الثانوية العامة، حدوث خطأ في امتحان الميكانيكا، حيث لم توجد الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات في سؤال الاختيارات، وقد وزارة التربية والتعليم إلغاء السؤال بسبب خطأ اللجنة الفنية، وفتح تحقيق مع اللجنة الفنية لواضعي امتحان الديناميكا الثانوية العامة، مع إعادة توزيع درجات أسئلة السؤال على باقية الامتحان.

حضور الطلاب:

Advertisements

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان لها عن نسبة حضور الطلاب في تلك الامتحانات، حيث شهدت نسبة الحضور بالامتحانات إلى 98%، مؤكدا أن نسبة الغياب ضئيلة وليس لها علاقة بتخوف الأهالي من فيروس كورونا.

49 قضية غش:

رصدت وزارة التربية والتعليم عدد 49 قضية غش منذ بدأ الامتحانات بإجمالي عدد 51 متهم، كما تم غلق عدد 81 صفحة أو حساب أو مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.

استبعاد مراقبة مصابة بفيروس كورونا:

قررت وزارة التربية والتعليم السيدة استبعاد معلمة مشاركة بمراقبة امتحانات الثانوية العامة بعد التأكد من اصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن المعلمة لم تخالط أحدًا داخل اللجنة، وتم احتجازها على باب اللجنة من الداخل، وغادرت دون حدوث أي مشكلة.

أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة:

أوضح طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لم يحدث تسريب لأي امتحانات منذ انعقادها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2020 وحتى آخر يوم امتحانات، وأنه فقط تم تداول لبعض أجزاء من أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة، والتي تم ضبطها فورًا بما لا يؤثر على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

بوكة ورد وروب تخرج:

وفي ختام امتحانات الشعبة الأدبية استقبل ولي أمر طالبة ابنته عقب الانتهاء من تأدية امتحانات الثانوية العامة بروب للتخرج للتعبير عن فرحته باجتيازها الامتحانات بعد التوتر والقلق التي كانت تعيشه، فيما استقبلت إحدى صديقات طالبة من طلاب الثانوية العامة، اليوم الأخير من امتحاناتها بالورود، والأحضان، أمام لجنة الامتحان عقب خروجها، معبرة لها عن فرحتها بإنجاز هذا الطريق الطويل من السهر والقلق والتوتر.