أخبار مصر | الشروط والمستندات.. التعليم تعلن فتح باب التقديم بمدرسة WE

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشروط والمستندات.. التعليم تعلن فتح باب التقديم بمدرسة WE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وحتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية).

وحول شروط القبول بالمدرسة، حددت الوزارة أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019/2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.

واشترطت أيضا أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم، وهي صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر، على أن تكون طريقة التقدم للمدرسة بتسجيل البيانات إلكترونيًا عن طريق هذا الرابط.

أن يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين.