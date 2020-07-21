شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة بالفيديوكونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ لحظات القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان. وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

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