شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تستقبل رئيس وزراء اليمن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اليوم الثلاثاء، معين عبد الملك رئيس وزراء جمهورية اليمن والوفد المرافق.

وفى مستهل زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، استمع رئيس الوزراء اليمنى لشرح مفصل عن مشروع العاصمة الإدارية والهدف منه وما يحققه من نقلة نوعية لحياة المواطن المصرى.

كما اطلع على نسبة ما تم إنجازه حتى الآن مع توضيح لكافة المشروعات القائمة بالعاصمة الإدارية كالحي الحكومي والدبلوماسي والأحياء السكنية المختلفة والمشاريع ذات الطابع التجاري والإداري والمدينة الثقافية والمدينة الرياضية ومنطقة النهر الأخضر.

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وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى توافر الإرادة السياسية للقيام بمشاريع عملاقة كمشروع العاصمة الإدارية، وأن مثل هذا المشروع هو نتاج لاستقرار سياسى واقتصادى وأمنى.

وعقب لقاءه باللواء زكى عابدين، تفقد رئيس الوزراء اليمنى موقع العاصمة الإدارية، حيث تم زيارة منطقة الأعمال المركزية وما تحويه من أبراج بما فيهم أطول برج فى إفريقيا (البرج الأيقونى) ثم زيارة الحى الحكومى ومبنى البرلمان الجديد.

كما تم زيارة الحى السكنى الثالث واختتمت فعاليات الزيارة بمسجد الفتاح العليم، وأشاد معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمنى بما شاهده من مشروع العاصمة الإدارية وما تم فيه من إنجازات متمنيا التوفيق ومزيد من التعاون في كافة المجالات.