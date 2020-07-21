الخارجية تدعو المصريين فى الخارج لتسجيل بياناتهم للمشاركة في انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ؛ دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية www.elections.eg اعتباراً من السبت الموافق 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجارى.
وسوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيداً لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج (الأحد 9 والاثنين 10 أغسطس) لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.
وقد اتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت فى الخارج من خلال البريد السريع أخذاً في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
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