شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالزراعة لتلفزيون الخليج 365: الذبح فى المنزل خطأ المجازر أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرالدكتور أيمن عادل، مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بوزارة الزراعة المواطنين من الخراف التى ترعى وتباع بالشوارع، قائلاً: "خراف الشوارع بتاكل زبالة والمخلفات، وبالتالى تكون جودة لحومها منخفضة ورديئة أو مصابة بأمراض ما".

وأوضح خلال تغطية جديدة خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365 عن عيد الأضحى وأضحية العيد كيف يختار المواطن خروف أو أضحية سليمة، خاصة وأن هناك شوادر تقوم ببيع خراف فى الشوارع، حيث أعد التغطية الزميل محمد محسوب، وقدمتها الزميلة نسرين فؤاد.

ونصح المواطنين بالشراء من مجازر أو شوادر رسمية للاطمئنان من صحة اللحوم.

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وأكد فى مداخلته مع " تلفزيون الخليج 365 "، على أنه يفضل أن يذهب المواطن إلى المجزر وليس الذبح فى المنزل، مشيرًا إلى أن المجازر مستعدة لاستقبال الذبائح طوال فترة العيد، مشيراً إلى أن عملية استقبال الذبائح تبدأ بعد صلاة العيد مباشرة.

وأكد أن المجازر تقوم بالكشف على الأضحية قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم كذلك يتم التخلص من مخلفات الأضحية من خلال المجزر بطريقة سليمة ولا تترك بالشارع لتنشر الأمراض.

وتابع أنه تم التشديد على المحافظين إصدار تعليمات مشددة بعدم الذبح في الشوارع وشن حملات على محلات الجزارة للكشف عن عرض لحوم بدون أختام.