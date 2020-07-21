شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطمئن على صحة الملك سلمان هاتفياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطمئن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

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من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

وقد تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.