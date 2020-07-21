شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جولة رئيس الوزراء فى استراحة الرئيس أنور السادات بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، استراحة الرئيس محمد أنور السادات، فى سانت كاترين، حيث بث هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزارء، فيديو من داخل الاستراحة واستعرض، جانبا كبيرا من الاستراحة، من خلال الفيديوالذى بثه عبر حسابه على "فيس بوك"، وظهر بالفيديو مكتب الرئيس الراحل أنور السادات، وعدد من الغرف ومقتنيات الرئيس الراحل، من بينها لوحات وسجادة الصلاة التى مازالت موجودة على الأرض، ومسجل وغيرها.

جاء ذلك، خلال زيارة موسعة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء رافقه خلالها وفدٌ كبير من الوزراء، يضمُ: الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



أثناء الزيارة

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سجادة صلاة



لوحة للسادات



مقتنيات السادات

وتأتي هذه الزيارة الهامة بهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات التنموية لمدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3"، بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معًا، تماشياً مع اتجاهات التنمية المستدامة‪.