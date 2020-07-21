السيسي: أدعو الله بالشفاء العاجل لأخى الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التمنيات لأمير الكويت بالشفاء. Advertisements وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية". السيسي: أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت

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